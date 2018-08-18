Хацкевич: Такое впечатление, что Александрия имела задачу не проиграть

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу над Александрией в 5 туре УПЛ.

"Мы полностью контролировали ход игры. Освежили центральную зону, всех опорных полузащитников. После потери мяча пытались сразу накрывать соперника, это удавалось в обоих таймах.

Ожидали, что соперник будет играть более агрессивно, но даже после пропущенного гола они отходили за линию мяча. Такое ощущение, что у них была задача не проиграть.

Динамо – Александрия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Был у них один момент, но хорошо сыграл Бойко. В конце была навала, но хорошо, что мы не свели игру до этого, держали ширину, были передачи за спину.

Наконец забил Цыганков, с чем его и поздравляю. И команду – с победой. Витя, в первую очередь, поборолся в центре поля в этом моменте.

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Русин? Он повел за собой центрального защитника и также сыграл на команду. Доволен ли я игрой в центральной зоне? Она была очень насыщенная. Возможно, Саша Андриевский чуть ниже опускался, но для него это новая позиция. То, как сегодня сыграла тройка наших опорных полузащитников, хватило для победы", – отметил наставник Динамо.