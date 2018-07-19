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Хацкевич: У Динамо завдання на сезон не змінювалися і ніколи не зміняться

10:30 333 Читать на русском
Хацкевич: У Динамо завдання на сезон не змінювалися і ніколи не зміняться
Олександр Хацкевич / фото: ФК Динамо

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич поділився очікуваннями від нового футбольного сезону 2018/19.

"На трансферному ринку на даний момент ми виконали роботу відсотків на 75. Як і раніше триває пошук нападника. А з урахуванням того, що команду може покинути Дерліс Гонсалес, не завадить нам і фланговий півзахисник.

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Завдання на сезон у Динамо не змінювалися і ніколи не зміняться. Ми повинні перемагати у всіх турнірах на внутрішній арені, а також незважаючи на всі наші відкриті кадрові питання, завоювати путівку в груповий раунд Ліги чемпіонів.

В такому форматі УПЛ існує вже третій рік. І з огляду на реалії українського футболу, на мій погляд, це оптимальний на даний момент варіант", – цитує Хацкевича zbirna.com.

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Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

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