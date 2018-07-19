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Хацкевич: У Динамо задачи на сезон не менялись и никогда не изменятся

10:30 50 Читати українською
Хацкевич: У Динамо задачи на сезон не менялись и никогда не изменятся
Александр Хацкевич / фото: ФК Динамо

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич поделился ожиданиями от нового футбольного сезона 2018/19.

"На трансферном рынке на данный момент мы выполнили работу процентов на 75. По-прежнему продолжается поиск нападающего. А с учетом того, что команду может покинуть Гонсалес, не помешает нам и фланговый полузащитник.

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Задачи на сезон у Динамо не менялись и никогда не изменятся. Мы должны побеждать во всех турнирах на внутренней арене, а также несмотря на все наши открытые кадровые вопросы, завоевать путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

В таком формате УПЛ существует уже третий год. И учитывая реалии украинского футбола, на мой взгляд, это оптимальный на данный момент вариант", – цитирует Хацкевича zbirna.com.

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