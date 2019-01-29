Хацкевич: Шапаренко где-то почувствовал, что он уже игрок основного состава, но это Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о своих отношениях с Николаем Шапаренко.

"Как таковых – конфликтов с Шапаренко нет. Понятно, что есть те, кто довольны и те, кто недовольны. Я, как тренер тоже был недоволен его формой в игровом плане, хотя сборы он отлично провел. Может где-то он почувствовал, что он уже игрок именно основного состава. А это Динамо Киев. Здесь нужно давать результат.

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Я с Колей много разговаривал. И он такой парень, который всегда придет и спросит, что не так? Я ему говорил: Коля, нужно немного времени, нужно привести голову в порядок. Футбольные качества у него – в порядке, но все равно – всегда нужно совершенствоваться. Как говорится – чтобы поменять пол, сначала нужно починить крышу. За место в составе нужно бороться, оно не гарантировано никому.

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Он парень не глупый. Плюс наши индивидуальные беседы сыграли свою роль. В первую очередь на поле нужно показывать свои амбиции, а не: "Я могу, а вы мне не доверяете". Всему свое время. Думаю, что эта пауза ему пошла на пользу. Для него – это огромный опыт", – цитирует Хацкевича FootballHub.