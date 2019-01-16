Хацкевич пояснив, чому відпустив Морозюка в Різеспор

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає, що на позиції Миколи Морозюка є футболісти, які наразі більше відповідають вимогам тренерського штабу.

"Колі Морозюку надійшла пропозиція. Я з ним переговорив і пояснив, що на даний момент ігрової практики у нього буде мало. На тих позиціях, де він може грати – і правого захисника, і лівого, і крайнього півзахисника, у нас є футболісти, які на сьогоднішній момент більше відповідають нашим вимогам.

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Хоча в тих матчах, в яких Коля брав участь, він виглядав досить впевнено. Але він сам вирішив отримати новий досвід, почати для себе новий етап в житті – інша країна, інший чемпіонат. У Динамо Київ ти борешся весь час за перше місце.

У тій команди, в якій він буде грати, інші завдання – боротьба за збереження місця у вищій лізі. Коля – досвідчений футболіст, і якщо у нього там все вийде, його кар'єра може продовжиться в Туреччині", – сказав Хацкевич прес-службі киян.

Нагадаємо, Морозюк виступатиме за турецький Різеспор на правах піврічної оренди.

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