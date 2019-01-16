toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Хацкевич пояснив, чому відпустив Морозюка в Різеспор

16:04 521 Читать на русском
Хацкевич пояснив, чому відпустив Морозюка в Різеспор
Олександр Хацкевич / ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає, що на позиції Миколи Морозюка є футболісти, які наразі більше відповідають вимогам тренерського штабу.

"Колі Морозюку надійшла пропозиція. Я з ним переговорив і пояснив, що на даний момент ігрової практики у нього буде мало. На тих позиціях, де він може грати – і правого захисника, і лівого, і крайнього півзахисника, у нас є футболісти, які на сьогоднішній момент більше відповідають нашим вимогам.

"Брате, удачі", – Ярмоленко відреагував на перехід Морозюка у Різеспор

Хоча в тих матчах, в яких Коля брав участь, він виглядав досить впевнено. Але він сам вирішив отримати новий досвід, почати для себе новий етап в житті – інша країна, інший чемпіонат. У Динамо Київ ти борешся весь час за перше місце.

У тій команди, в якій він буде грати, інші завдання – боротьба за збереження місця у вищій лізі. Коля – досвідчений футболіст, і якщо у нього там все вийде, його кар'єра може продовжиться в Туреччині", – сказав Хацкевич прес-службі киян.

Нагадаємо, Морозюк виступатиме за турецький Різеспор на правах піврічної оренди.

Дорога в нікуди: 10 прикладів трансферних провалів українців та екс-динамівців в Туреччині – Морозюк проти традиції

Теги
Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Микола Морозюк Микола Морозюк Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Різеспор Різеспор
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
53
хв
Ювентус
19:30
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук