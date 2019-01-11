Різеспор офіційно підтвердив перехід Морозюка

Півзахисник Динамо Микола Морозюк продовжить кар'єру в турецькій Суперлізі.

Різеспор на офіційному сайті оголосив про оренду хавбека "біло-синіх" Миколи Морозюка. За умовами орендної угоди українець буде виступати за Різеспор до кінця поточного сезону.

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Зазначимо, що вчора прес-служба Динамо повідомила про перехід Морозюка. В нинішньому сезоні в усіх турнірах Морозюк провів за Динамо 19 матчів, в яких відзначився одним голом та двома асистами.

Варто відзначити, що за Різеспор вже виступає екс-динамівець Олександр Гладкий. Турецький клуб зараз знаходиться на останньому місці турнірної таблиці, маючи в активі 12 очок.

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