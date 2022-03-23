"У мене якось одразу склалося враження про людей цієї країни. Простими словами – вони перелякані. Прізвище Лукашенка називали пошепки. Можливо, я на таких просто натрапив, і там, звичайно, є нормальні люди. Але їм важко перемогти свій страх, вони не вільні. Я хочу помилятися, але від армії цієї країни можна чекати всього, що завгодно.

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Втім, усіх білорусів не треба стригти під один гребінець. Той самий Коля Золотов, наш захисник, абсолютно адекватна і вільна у своїх висловлюваннях людина. Він ніколи не підтримував режим Лукашенка та не приховує цього. І його реакцію на те, що відбувається сьогодні в Україні, можна побачити в його Інстаграм.

На щастя, мене ніколи не запрошували в Росію, а тепер моєї ноги там точно не буде. Нехай моляться на свого ідіота. Ми обов'язково переможемо, а вони залишаться такими ж дрібними, якими виглядають нині", – цитує Мілька Команда1.

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