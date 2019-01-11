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Хацкевич наполягає на підписанні Соля

13:41 8 Читать на русском
Хацкевич наполягає на підписанні Соля
Олександр Хацкевич / ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прагне бачити в команді форварда Віллема Франа Соля.

Олександр Хацкевич наполягає, щоб клуб придбав форварда голандського Віллем II Франа Соля, повідомляє Sport Arena.

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Коли киянам запропонували придбати іспанця, він коштував 3 млн євро, але після пропозиції ціна виросла. Зараз клуб хоче сторгуватися на 5 млн євро, але, за чутками, англійський Крістал Пелас готовий віддати на 1 млн більше, якщо вибере саме його.

У сезоні 2018/19 Соль забив 13 голів у 17 матчах в голандській Ередівізі.

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