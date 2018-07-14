Хацкевич: Динамо підходить до сезону 2018/19 зі здоровими амбіціями

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував перемогу над Вікторією (2:0) та готовність до сезону 2018/2019.

"Провели два різних тайми. Розпочали, здавалося, непогано, але переважно контролювали м’яч, а потім притиснулися до воріт, придивляючись до суперника. При цьому не вистачало агресії у грі вперед, передач за спину захисникам.

Динамо перемогло Вікторію в спарингу

Після перерви підкоригували свою гру, почали вище зустрічати суперника. Перший м’яч так і забили, застосувавши пресинг, другий теж став наслідком хорошої комбінації. Загалом, другий тайм був набагато агресивнішим у атаці, при цьому надійно зіграли в обороні.

Умови були чудовими, не мали жодних проблем у плані підготовчого процесу. Були певні мікротравми у футболістів, але це робочий процес. Найголовніше, що практично всі хлопці здорові, й у хорошому настрої та зі здоровими амбіціями підходять до майбутнього сезону.

Динамо – Вікторія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Що стосується позицій, то воротарська позиція в нас доволі міцна, дуже добре проявив себе на зборах Алібеков, і, думаю, з часом складе хорошу конкуренцію в центрі захисту Микиті Бурді. Потрібно визнати, що маємо проблему на лівому фланзі захисту, оскільки у збірній перебуває Піварич й поки не бачили у справі Сідклея. Не заперечую, що бразилець уміє працювати із м’ячем, але потрібно ще підтягнути його у функціональному плані.

У середній лінії у нас достатньо висока конкуренція. Підтягнувся Сидорчук, Гармаш до завершення збору оговтався від пошкодження й не відчуває дискомфорту. На флангах у нас є Вербич та Циганков, той же Калитвинцев, який дещо втратив упевненість, також не забуваємо про Цитаїшвілі.

Під нападниками можуть зіграти Шапаренко та Шепелєв. Так, гостро стоїть питання форварда, але робота ведеться. На жаль, не так швидко, як хотілося би, але найголовніше, щоб нам урешті-решт вдалося посилити цю позицію", – цитує Хацкевича офіційний сайт Динамо.