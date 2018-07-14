toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БЕЛЬГІЯ - АНГЛІЯ ФРАНЦІЯ - ХОРВАТІЯ ТРАНСФЕРИ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Динамо перемогло Вікторію в спарингу

19:18 484 Читать на русском
Динамо перемогло Вікторію в спарингу
Тренування Динамо в Австрії / ФК Динамо Київ

Київське Динамо здолало чеську Вікторію у контрольному матчі.

Після переконливої перемоги над Тельфсом київське Динамо зустрілось з чеською Вікторією.

Завдяки голам Віталія Буяльського та Євгена Смирного в другому таймі "біло-сині" переграли чехів з рахунком 2:0.

Товариські матчі

Динамо – Вікторія – 2:0

Голи: Буяльський, 61, Смирний, 88

Товариські матчі

Динамо - Вікторія Пльзень: Субота 14 липня 2018

Динамо
Матч завершено
2 : 0
Вікторія Пльзень
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Вікторія Пльзень Вікторія Пльзень Динамо - Вікторія Пльзень
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
51
хв
Франція
18:00
Хорватія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук