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Хацкевич: Динамо подходит к сезону 2018/19 со здоровыми амбициями

15 июля 06:30 22 Читати українською
Хацкевич: Динамо подходит к сезону 2018/19 со здоровыми амбициями
Александр Хацкевич / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу над Викторией (2:0) и готовность к сезону 2018/2019.

"Было два немножко разных тайма. В первом тайме вроде бы начали неплохо, но больше контроля было. Во второй половине первого тайма прижались к воротам, как говорится, присматривались к сопернику. Но не хватало агрессии вперед, предложений за спину, игры вперед, передач за спину.

Динамо победило Викторию в спарринге

Во втором тайме мы подкорректировали, выше начали встречать. И первый гол забили после прессинга, и второй. Были хорошие моменты еще и после забитых мячей. В принципе второй тайм был намного агрессивнее в плане именно игры в атаке, и надежно сыграли в обороне.

Если ребята говорят, что позитивная – почему меня не устраивает? Наоборот, радует, потому что в хорошей атмосфере прошел этот сбор – это самое главное. Настроение сами ребята создают внутри коллектива. Итогами я доволен, конечно. Выполнили все, что хотели.

Динамо – Виктория – 2:0 – видео голов и обзор матча

Если по позициям брать, то вратарские позиции у нас достаточно крепкие. Очень здорово на этом сборе проявил себя Алибеков в роли центрального защитника, со временем он создаст конкуренцию тому же Никите Бурде. Нужно признать, что есть проблема на левом фланге защиты, поскольку в сборной находится Пиварич и пока не видели в деле Сидклея. Не спорю, что бразилец умеет работать с мячом, но нужно еще подтянуть его в функциональном плане.

В центральной зоне у нас достаточно сильная конкуренция. Серега Сидорчук потихоньку набирает кондиции, нужно время. У Дениса Гармаша было небольшое повреждение. Главное – к концу сбора он уже не чувствует никакого дискомфорта. Что касается позиции крайних полузащитников, здесь у нас Вербич, Цыганков. Может быть, Влад Калитвинцев немножко уверенность потерял. Есть Цитаишвили.

В роли поднападающих Шепелев, Шапаренко. Да, остро стоит проблема с форвардом, но работа ведется. К сожалению, не так все быстро, как хотелось бы. Но самое главное – чтобы мы еще укрепили эту позицию", – цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

Товарищеские матчи

Динамо Киев - Виктория Пльзень: Суббота 14 июля 2018

Динамо Киев
Матч окончен
2 : 0
Виктория Пльзень
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