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Динамо – Вікторія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

21:03 632 Читать на русском
Динамо – Вікторія – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Вікторія – 2:0 / ФК Динамо Київ

Київське Динамо перемогло у спарингу Вікторію Пльзень. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Товариські матчі

Динамо – Вікторія – 2:0

Голи: Буяльський, 61, Смирний, 88

Товариські матчі

Динамо - Вікторія Пльзень: Субота 14 липня 2018

Динамо
Матч завершено
2 : 0
Вікторія Пльзень
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