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Хацкевич дебютував у Росії з нічиєї – команда екс-наставника Динамо втратила лідерство

17:59 1544 Читать на русском
Хацкевич дебютував у Росії з нічиєї – команда екс-наставника Динамо втратила лідерство
Олександр Хацкевич / фото: Ротор

Ротор не зумів обіграти Нафтохімік в матчі 24-го туру другого дивізіону Росії (ФНЛ).

Ротор, який в середині грудня минулого року очолив Олександр Хацкевич, втратив очки в першому ж офіційному матчі з білоруським наставником.

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Команда, де, окрім Хацкевича, працевлаштувався ще й Максим Шацьких, зіграла внічию з Нафтохіміком 1:1.

Відзначимо, що підопічні білоруського фахівця втратили одноосібне лідерство у ФНЛ. Тепер турнірну таблицю очолюють Хімки, які мають однакову з Ротором кількість очок (53), але випереджають свого конкурента за додатковими показниками.

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