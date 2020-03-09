Хацкевич дебютував у Росії з нічиєї – команда екс-наставника Динамо втратила лідерство

Ротор не зумів обіграти Нафтохімік в матчі 24-го туру другого дивізіону Росії (ФНЛ).

Ротор, який в середині грудня минулого року очолив Олександр Хацкевич, втратив очки в першому ж офіційному матчі з білоруським наставником.

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Команда, де, окрім Хацкевича, працевлаштувався ще й Максим Шацьких, зіграла внічию з Нафтохіміком 1:1.

Відзначимо, що підопічні білоруського фахівця втратили одноосібне лідерство у ФНЛ. Тепер турнірну таблицю очолюють Хімки, які мають однакову з Ротором кількість очок (53), але випереджають свого конкурента за додатковими показниками.

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