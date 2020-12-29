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Вацко: Хацкевич – дуже сильна особистість, лідер, харизма

20:56 373 Читать на русском
Вацко: Хацкевич – дуже сильна особистість, лідер, харизма
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Відомий український коментатор Віктор Вацко розповів про свої стосунки з колишнім гравцем і тренером київського Динамо Олександром Хацкевичем.

"Давно його знаю – ще з часів, коли він був футболістом. Він дав слово щодо інтерв'ю зі мною і дотримав його. Уявляю, як йому було важко психологічно. Саша – дуже сильна особистість, лідер, харизма. У команді Лобановського мало хто міг собі дозволити дискутувати з Лобановським.

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Все стане ясно, якщо подивитися, скільки разів його переводили в другу команду. Він і залишився сильною особистістю. Те, що він дотримав слова переді мною, незважаючи на дуже непростий період у своєму житті, викликає тільки повагу", – сказав Вацко в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Хацкевич був звільнений з посади головного тренера Динамо у серпні цього року. Нещодавно білоруський фахівець підписав контракт з Ротором, який грає у російській ФНЛ.

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Теги
Динамо Динамо Віктор Вацко Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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