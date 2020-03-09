Хацкевич дебютировал в России с ничьей – команда экс-наставника Динамо потеряла лидерство

Ротор не сумел обыграть Нефтехимик в матче 24-го тура второго дивизиона России (ФНЛ).

Ротор, который в середине декабря прошлого года возглавил Александр Хацкевич, потерял очки в первом же официальном матче с белорусским наставником.

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Команда, где, кроме Хацкевича, трудоустроился еще и Максим Шацких, сыграла вничью с Нефтехимиком 1:1.

Отметим, что подопечные белорусского специалиста потеряли единоличное лидерство в ФНЛ. Теперь турнирную таблицу возглавляют Химки, которые имеют одинаковое с Ротором количество очков (53), но опережают своего конкурента по дополнительным показателям.

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