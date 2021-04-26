Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін підписав нову угоду з угорським клубом, повідомляє офіційний сайт "Фраді".

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Контракт продовжено на 1 рік – він діятиме до 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, Харатін перейшов у Ференцварош у січні 2019-го з луганської Зорі за 600 тисяч євро. За цей час він тричі ставав чемпіоном Угорщини.

У поточному сезоні українець провів у футболці угорського клубу 36 матчів, в яких забив 6 голів і віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює півзахисника збірної України у 2,5 млн євро.

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