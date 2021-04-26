Харатін продовжив контракт з Ференцварошем
Український легіонер угорського Ференцвароша Ігор Харатін пролонгував трудові відносини з новоспеченим чемпіоном Угорщини.
Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін підписав нову угоду з угорським клубом, повідомляє офіційний сайт "Фраді".
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Контракт продовжено на 1 рік – він діятиме до 30 червня 2022 року.
Нагадаємо, Харатін перейшов у Ференцварош у січні 2019-го з луганської Зорі за 600 тисяч євро. За цей час він тричі ставав чемпіоном Угорщини.
У поточному сезоні українець провів у футболці угорського клубу 36 матчів, в яких забив 6 голів і віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює півзахисника збірної України у 2,5 млн євро.
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