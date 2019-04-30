Харатін: Мрію потрапити в збірну України

Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін розповів про мрію потрапити в збірну України.

"Потрапити в збірну України – це мрія будь-якого українського футболіста з самого дитинства. Це одна з моїх цілей, до якої прагну. Хочеться не просто отримати виклик в збірну, але і закріпитися в ній, заграти і бути корисним команді", – цитує Харатіна Команда 1.

Харатін: Ференцварош заслужив чемпіонство

Ігор Харатін цієї зими перебрався з луганської Зорі в угорський Ференцварош, де грає Іван Петряк та тренує Сергій Ребров, і став чемпіоном країни.

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