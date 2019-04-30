Харатін: Ференцварош заслужив чемпіонство

Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін прокоментував перемогу в чемпіонаті Угорщини.

"Коли виходили на передматчеву розминку, дізналися, що МОЛ Віді перед нашим матчем з Гонведом зіграв внічию з Пушкашем і ми таким чином достроково стали чемпіонами.

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Думаю, цей факт вплинув як на наш настрій на матч з Гонведом, так і на результат, і ми в підсумку не зуміли виграти. Якщо ми чемпіони, то повинні виходити на кожен матч з єдиною метою перемогти і довести невипадковість нашого першого місця.

Тому після свого матчу були трохи засмучені, але в підсумку були раді факту чемпіонства. Все-таки, ми виграли цей титул не за один тур, а протягом усього сезону. Думаю, ми його заслужили і раді цьому.

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Петряк у повному порядку, один з кращих гравців команди. Часто або асистує, або забиває сам. Думаю, це один з кращих його сезонів в кар'єрі.

Ми дуже хочемо зіграти вдало в Лізі чемпіонів, причому мріємо пробитися в груповий турнір. Наш головний тренер налаштовує на максимальний результат. Тому мета, яку ставить Сергій Ребров – груповий турнір Ліги чемпіонів. Все залежить від нас. У нас хороша команда. Звичайно, важко загадувати, але шанси у нас для цього є", – цитує Харатіна Команда 1.