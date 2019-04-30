toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТОТТЕНХЕМ - АЯКС ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Харатін: Ференцварош заслужив чемпіонство

09:41 87 Читать на русском
Харатін: Ференцварош заслужив чемпіонство
Ігор Харатін / ФК Ференцварош

Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін прокоментував перемогу в чемпіонаті Угорщини.

"Коли виходили на передматчеву розминку, дізналися, що МОЛ Віді перед нашим матчем з Гонведом зіграв внічию з Пушкашем і ми таким чином достроково стали чемпіонами.

Ребров бере приклад з Барселони, Ліверпуль і Манчестер Сіті не здаються, а Гаттузо – знову лузер: підсумки євровікенду

Думаю, цей факт вплинув як на наш настрій на матч з Гонведом, так і на результат, і ми в підсумку не зуміли виграти. Якщо ми чемпіони, то повинні виходити на кожен матч з єдиною метою перемогти і довести невипадковість нашого першого місця.

Тому після свого матчу були трохи засмучені, але в підсумку були раді факту чемпіонства. Все-таки, ми виграли цей титул не за один тур, а протягом усього сезону. Думаю, ми його заслужили і раді цьому.

Ребров, Петряк, Харатін та компанія відсвяткували чемпіонство Ференцвароша – файєри, відра з водою та інші миттєвості

Петряк у повному порядку, один з кращих гравців команди. Часто або асистує, або забиває сам. Думаю, це один з кращих його сезонів в кар'єрі.

Ми дуже хочемо зіграти вдало в Лізі чемпіонів, причому мріємо пробитися в груповий турнір. Наш головний тренер налаштовує на максимальний результат. Тому мета, яку ставить Сергій Ребров – груповий турнір Ліги чемпіонів. Все залежить від нас. У нас хороша команда. Звичайно, важко загадувати, але шанси у нас для цього є", – цитує Харатіна Команда 1.

Теги
Ференцварош Ференцварош Ігор Харатін Ігор Харатін Українці за кордоном Світ Іван Петряк Іван Петряк Сергій Ребров Сергій Ребров
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
16
хв
Тоттенхем
22:00
Аякс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук