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Харатін прокоментував несподівану перемогу Ференцвароша над ЦСКА у Москві

24 жовтня 23:37 562 Читать на русском
Харатін прокоментував несподівану перемогу Ференцвароша над ЦСКА у Москві
Ігор Харатін / bumm.sk

Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін прокоментував несподівану перемогу над московським ЦСКА у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

 
Роланд Варга 86’
86’ Роланд Варга

"Перший тайм був за ЦСКА. Вони добре пресингували, тиснули на нас, було багато моментів. Ми також свої шанси не використали. У другому таймі ми були більш впевненими, атакували, що призвело до забитого голу. Це важливі три очки для нас.

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Ми дивилися ігри ЦСКА. Ми знали, що вони люблять атакувати, пресингувати, грати для вболівальників. Армійці грали перші два тури гідно, і незаслужено, що так багато пропустили. Чи очікували від ЦСКА більшого? Не знаю, мені вони сподобалися. Хороша команда, просто втратили свої моменти", – цитує Харатіна Sport24.

Нагадаємо, Ференцварош Реброва вирвав перемогу в московського ЦСКА (1:0) на останніх хвилинах, а вирішальний асист зробив українець Зубков.

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