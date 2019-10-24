Харатін прокоментував несподівану перемогу Ференцвароша над ЦСКА у Москві

Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін прокоментував несподівану перемогу над московським ЦСКА у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

"Перший тайм був за ЦСКА. Вони добре пресингували, тиснули на нас, було багато моментів. Ми також свої шанси не використали. У другому таймі ми були більш впевненими, атакували, що призвело до забитого голу. Це важливі три очки для нас.

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Ми дивилися ігри ЦСКА. Ми знали, що вони люблять атакувати, пресингувати, грати для вболівальників. Армійці грали перші два тури гідно, і незаслужено, що так багато пропустили. Чи очікували від ЦСКА більшого? Не знаю, мені вони сподобалися. Хороша команда, просто втратили свої моменти", – цитує Харатіна Sport24.

Нагадаємо, Ференцварош Реброва вирвав перемогу в московського ЦСКА (1:0) на останніх хвилинах, а вирішальний асист зробив українець Зубков.

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