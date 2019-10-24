Ребров прокоментував сенсаційну перемогу Ференцвароша над московським ЦСКА

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров поділився думкою щодо результату гостьового матчу 3 туру Ліги Європи проти ЦСКА,

"У футболі головне – результат. Я не думаю, що гравцям потрібна була додаткова мотивація, вони всі були мотивовані. Що стосується невиразних виступів у чемпіонаті, то це зовсім інший турнір, ми цілеспрямовано готувалися до матчу з ЦСКА у Лізі Європи. Сьогодні чудово виглядала вся команда.

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Чи знаю я, коли Ференцварош востаннє вигравав на груповій стадії ЛЄ? Якщо ми 15 років тому туди потрапляли, то, звичайно, знаю. Але я команду готував до цієї перемоги. Я вірив в цю перемогу, як і всі мої помічники.

Я знаю силу ЦСКА в атаці, ми намагалися наситити центр і запобігти ударам. У другому таймі ЦСКА теж підсів, грали в неділю, грали на синтетиці всі 90 хвилин, переліт. Їхній пресинг знизився, і ми взяли м'яч під контроль. Тому ми і перевершили їх за ударами в другому таймі", – цитує Реброва Championat.

Нагадаємо, команда українського фахівця посідає третю сходинку групи Н з 4 очками. У ЦСКА повний провал – три поразки в трьох матчах.

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