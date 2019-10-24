Харатин прокомментировал неожиданную победу Ференцвароша над ЦСКА в Москве

Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин прокомментировал неожиданную победу над московским ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Первый тайм был за ЦСКА. Они хорошо прессинговали, давили на нас, имели много моментов. Мы также свои шансы не использовали. Во втором тайме мы были более уверенными, атаковали, что привело к забитому голу. Это важные три очка для нас.

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Мы смотрели игры ЦСКА. Мы знали, что они любят атаковать, прессинговать, играть для болельщиков. Армейцы играли первые два тура достойно, и незаслуженно, что так много пропустили. Ожидали ли от ЦСКА большего? Не знаю, мне они понравились. Хорошая команда, просто упустили свои моменты", – цитирует Харатин Sport24.

Напомним, Ференцварош Реброва вырвал победу у московского ЦСКА (1:0) на последних минутах, а решающий ассист сделал украинец Зубков.

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