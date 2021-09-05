Атакувальний хавбек потрапив на радари турецького гранда, повідомляє журналіст Яджиз Сабункуглу в своєму твіттері.

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Літнє трансферне вікно в місцевій Суперлізі відчинене до 8 вересня. Істанбул Башакшехір прагне підсилити склад після провального сезону 2020/21, коли стамбульці фінішували на 12-й сходинці чемпіонату. Хамес нібито вже отримав пропозицію про перехід, але переговори ускладнює самоізоляція колумбійця через COVID-19.

До слова, в минулому сезоні Хамес Родрігес провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 9 результативних передач. Однак, новий керманич "ірисок" Рафа Бенітес відмовився від послуг латиноамериканця.

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