Хамес назвав найнещаднішого футболіста у світі

Півзахисник мадридського Реала Хамес Родрігес поділився думками щодо нападника туринського Ювентуса Кріштіану Роналду.

"Думаю, що Кріштіану – це гравець, який завжди голодний до голів, який постійно хоче забивати. У нас чудові стосунки. Коли у мене був м'яч, Роналду завжди був поруч, так що думаю, у нас з ним все було просто чудово.

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Складно порівнювати і говорити, хто є найкращим, оскільки хороших гравців дуже багато, але я вважаю, що Кріштіану – найнещадніший футболіст у світі", – наводить слова Хамеса видання Sportskeeda.

Нагадаємо, Хамес і Роналду виступали разом за мадридську команду з 2014 по 2017 роки.

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