Хамес назвал самого беспощадного футболиста в мире

Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес поделился мыслями относительно нападающего туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

"Думаю, что Криштиану – это игрок, который всегда голоден до голов, который постоянно хочет забивать. У нас прекрасные отношения. Когда у меня был мяч, Роналду всегда был рядом, так что думаю, у нас с ним все было просто замечательно.

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Сложно сравнивать и говорить, кто является лучшим, поскольку хороших игроков очень много, но я считаю, что Криштиану – самый беспощадный футболист в мире", – приводит слова Хамеса издание Sportskeeda.

Напомним, Хамес и Роналду выступали вместе за мадридскую команду с 2014 по 2017 гг.

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