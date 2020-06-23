Хамес відверто заявив про намір покинути Реал – мадридці заблокували трансфер минулого разу

Атакувальний півзахисник Реала Хамес Родрігес бачить своє майбутнє за межами Сантьяго Бернабеу.

"Про мене сказано багато і майже все – брехня. Понад усе мене турбує те, що люди починають сумніватися у моєму професіоналізмі. Не можу прийняти цього, адже я завжди намагаюся ставати ще кращим.

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Проблем із Зіданом ніколи не було. У кожного тренера є своє бачення гри. У нас нормальні робочі стосунки. Це хороше запитання, я б теж хотів знати, чому я не граю. Як я вже говорив, коли ви виграєте важливі титули з гравцями, яким довіряєте, і коли у вас є база, це важко змінити. Це також складно, коли ваш тренер не дає вам ігрового часу на постійній основі. Складно показати свої вміння за кілька хвилин, ви не можете робити все, що вмієте. Ті, хто у світі футболу, знають, про що я говорю.

Ніхто не знає, що станеться в майбутньому, але якщо вони дадуть мені вибір, я оберу клуб, в якому я міг би показати свої здібності. Після Баварії у мене була хороша пропозиція від іспанської команди, але Реал мене не відпустив.

Моя роль в Мадриді – не головний герой, це зрозуміло. Я тренуюся і працюю, щоб допомогти команді, коли це буде потрібно,. Я також думаю про майбутнє, де б я не був, потрібно виступати на найвищому рівні. Моя робота і мій талант не заважають мені мріяти", – цитує Хамеса Marca.

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