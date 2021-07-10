"Ми залишаємо за собою надію і мрію, що Ашраф повернеться в Реал. Він народився в Мадриді, виріс в Мадриді і для кінцевої мети одного разу він хотів би ще зіграти за цей клуб", – цитує Камано El Transistor.

ПСЖ офіційно підписав Хакімі

ПСЖ заплатив Інтеру за Ашрафа 60 млн євро. Зауважимо, контракт Хакімі зі столичним французьким грандом розрахований до літа 2026-го. У свої 22 марокканець вже встиг пограти в Інтері, Борусії Дортмунд та Реалі, вихованцем якого він є.

Футболіст також має іспанське громадянство, але виступає за збірну Марокко.

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