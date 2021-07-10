"Мы оставляем за собой надежду и мечту, что Ашраф вернется в Реал. Он родился в Мадриде, вырос в Мадриде и для конечной цели однажды он хотел бы еще сыграть за этот клуб", – цитирует Каман El Transistor.

ПСЖ официально подписал Хакими

ПСЖ заплатил Интеру за Ашрафа 60 млн евро. Заметим, контракт Хакими со столичным французским грандом рассчитан до лета 2026-го. В свои 22 марокканец уже успел поиграть в Интере, Боруссии Дортмунд и Реале, воспитанником которого он является.

Футболист также имеет испанское гражданство, но выступает за сборную Марокко.

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