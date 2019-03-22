Англія легко розгромила Чехію: хет-трик і пенальті від Стерлінга, дебюти Хадсон-Одоя та Райса

Збірна Англії вдома без проблем впоралася з чеськими гостями у першому матчі відбору до Євро-2020. Результат і огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Попередній рік збірна Англії провела успішно: вийшла у півфінал чемпіонату світу-2018 та виграла свою групу в Лізі націй з такими монстрами як Іспанія та Хорватія. На Туманному Альбіоні знову заговорили про велич "трьох левів". Особливо надихає велика кількість талановитих молодих футболістів, на яких звертає увагу Гарет Саутгейт. Джейдон Санчо сьогодні вийшов з перших хвилин.

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Англія стартувала у відборі до Євро-2020 з домашнього матчу з Чехією. На початку зустрічі господарі Уемблі намагалися задати грі високу швидкість. Взявши м'яч під контроль, вони домінували на полі протягом половини тайму. Щоправда, до небезпечних моментів справа не доходила, а травма Еріка Дайєра збила темп поєдинку.

Чехам не надто вдавався вихід з оборони, однак саме вони завдали першого удару в матчі. На 22-й хвилині Владімір Даріда з передачі Павела Кадержабека з-за меж штрафного не влучив у площину воріт Англії. А от дебютний удар господарів завершився голом. Харрі Кейн класно розрізав оборону пасом на Джейдона Санчо, той прострілив на Рахіма Стерлінга, а вінгер Манчестер Сіті відправив м'яч у сітку.

До перерви нічого не змінювалося: Англія повністю вела гру, досягаючи переваги у володінні до 75% на 25%, а Чехія захищалася та майже не бігла в атаку. І все ж підопічні Гарета Саутгейта не так часто створювали гольові моменти, виділялися хіба що цікаві рішення Джейдона Санчо. Однак безпосередньо перед свистком на відпочинок англійці отримали подарунок.

Рахім Стерлінг проскочив у штрафний майданчик, а чеські захисники, вибиваючи м'яч, взяли його в "коробочку". Арбітр вказав на 11-метрову позначку. Сумнівне рішення, навіть британські ЗМІ з цим погодилися та назвали епізод "напівфолом". Харрі Кейна це все мало хвилювало – він підійшов до м'яча та реалізував пенальті.

На старті другого тайму перші шанси виникли в гостей. Томаш Соучек головою замикав подачу з флангу – трішки не влучив у дальній кут. Через декілька хвилин на ударній позиції опинився Давід Павелка, який після кутового розстрілював ворота Джордана Пікфорда, але влучив у воротаря.

Англія відповіла не менш гостро. Спершу чехи ледь не зрізали м'яч у власні ворота, а потім вже самі господарі креативили. Триходівка Стерлінг-Кейн-Санчо дивом не завершилася голом – м'яч після удару останнього застряг в суперниках. Однак на 62-й хвилині британці зняли будь-які питання про переможця поєдинку. Швидка атака завершилася неточним пасом Кайла Вокера, але сфера відскочила до Стерлінга – Рахім розвернувся та вразив дальній кут.

6 хвилин потому зірка Манчестер Сіті оформив хет-трик, завершивши контратаку дальнім ударом. Воротаря дезорієнтував рикошет – 4:0. Гарет Саутгейт відразу зняв героя зустрічі з гри та випустив на його місце дебютанта Каллума Хадсон-Одоя. Тренерський штаб продовжує активно залучати молодь – сьогодні прем'єрну появу на полі в складі збірної Англії мав і партнер Андрія Ярмоленка по Вест Хему Деклан Райс.

October 2018: Gareth Southgate makes Jadon Sancho the 10th youngest England player ever.



March 2019: Gareth Southgate makes Callum Hudson-Odoi the 8th youngest England player ever.



Trusting the Young Lions.



pic.twitter.com/j7Odtie6QR — Coral (@Coral) 22. März 2019

До фінального свистка Чехія мала непогані шанси відзначитися, але ні Патрік Шик, ні Мацей Видра на гол престижу не напрацювали. Натомість захисник гостей Томаш Калас, який провалив сьогоднішню зустріч, довершив справу автоголом. У підсумку – 5:0 на радість трибун Вемблі.

Англія перемогла Чехію, набрала 3 очки та очолила групу А у відборі до Євро-2020. Наступний матч команда "трьох левів" проведе в понеділок проти Чорногорії. Чехія знову зіграє у кваліфікації вже у червні.

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