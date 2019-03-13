Райс отримав дебютний виклик у збірну Англії – раніше він виступав за Ірландію

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт оголосив заявку національної команди на матчі кваліфікації до Євро-2020 проти збірних Чехії та Чорногорії.

Воротарі: Джек Батленд, Том Хітон, Джордан Пікфорд

Захисники: Трент Александер-Арнолд, Бен Чілвел, Майкл Кін, Харрі Магвайр, Денні Роуз, Люк Шоу, Джон Стоунз, Джеймс Тарковські, Кіран Тріпп'єр, Кайл Вокер, Деклан Райс.

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Півзахисники: Росс Барклі, Деле Аллі, Фабіан Делф, Ерік Дайєр, Джордан Хендерсон, Рубен Лофтус-Чік.

Нападники: Харрі Кейн, Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо, Рахім Стерлінг, Каллум Вілсон.

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Зауважимо, що свій дебютний виклик до збірної Англії отримав 20-річний захисник Деклан Райс. Футболіст народився у Англії, але має ірландське коріння та виступав за збірні Ірландії різних вікових категорій, також провів 3 матчі за головну команду у товариських матчах. Нещодавно ФІФА дозволила Райсу грати за збірну Англії, зважаючи на неофіційний статус цих зустрічей.