Хаддерсфілд – Манчестер Сіті: стартові склади команд – Гвардіола не дає Зінченку жодних шансів

Хаддерсфілд приймає Манчестер Сіті у матчі 23 туру англійської Прем'єр-ліги. Наставники команд визначились зі складами команд.

Поєдинок 23 туру АПЛ Хаддерсфілд – Манчестер Сіті розпочинається о 15:30 за київським часом.

Склади команд:

Хаддерсфілд: Лессль, Льове, Конголо, Шіндлер, Сміт, Панчег, Хогг, Бакуна, Мбенза, Діакабі, Кашунга

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Даніло, Отаменді, Ляпорт, Фернандінью, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Стерлінг, Агуеро

Олександр Зінченко не потрапив у заявку на матч. Раніше повідомлялось, що українець може покинути англійський клуб взимку.

How we line-up in Huddersfield! City XI | Ederson, Walker, Danilo, Otamendi, Laporte, Fernandinho (C), Gundogan, De Bruyne, Sane, Sterling, Aguero Subs | Muric, Stones, Delph, Bernardo, Silva, Jesus, Foden

Caretaker Head Coach @M_Hudson5 has made six changes to the #htafc line-up for today's @premierleague game against @ManCity.



️ Smith, Kongolo, Bacuna, Diakhaby, Löwe & Mbenza

️ Smith, Kongolo, Bacuna, Diakhaby, Löwe & Mbenza

️ Billing, Pritchard, Mounié, Zanka, Hadergjonaj & Durm