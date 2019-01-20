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ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ХАДДЕРСФІЛД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Хаддерсфілд – Манчестер Сіті: стартові склади команд – Гвардіола не дає Зінченку жодних шансів

14:46 559
Хаддерсфілд – Манчестер Сіті: стартові склади команд – Гвардіола не дає Зінченку жодних шансів
Хаддерсфілд – Манчестер Сіті: стартові склади команд

Хаддерсфілд приймає Манчестер Сіті у матчі 23 туру англійської Прем'єр-ліги. Наставники команд визначились зі складами команд.

Поєдинок 23 туру АПЛ Хаддерсфілд – Манчестер Сіті розпочинається о 15:30 за київським часом.

Склади команд:

Хаддерсфілд: Лессль, Льове, Конголо, Шіндлер, Сміт, Панчег, Хогг, Бакуна, Мбенза, Діакабі, Кашунга

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Даніло, Отаменді, Ляпорт, Фернандінью, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Стерлінг, Агуеро

Олександр Зінченко не потрапив у заявку на матч. Раніше повідомлялось, що українець може покинути англійський клуб взимку.

Англія23 турДжон Смітс (Хаддерсфілд)

Хаддерсфілд - Манчестер Сіті: Неділя 20 січня 2019

Хаддерсфілд
до матчу
35
хв
Манчестер Сіті
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