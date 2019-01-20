Хаддерсфілд – Манчестер Сіті: стартові склади команд – Гвардіола не дає Зінченку жодних шансів

Хаддерсфілд приймає Манчестер Сіті у матчі 23 туру англійської Прем'єр-ліги. Наставники команд визначились зі складами команд.
Поєдинок 23 туру АПЛ Хаддерсфілд – Манчестер Сіті розпочинається о 15:30 за київським часом.
Склади команд:
Хаддерсфілд: Лессль, Льове, Конголо, Шіндлер, Сміт, Панчег, Хогг, Бакуна, Мбенза, Діакабі, Кашунга
Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Даніло, Отаменді, Ляпорт, Фернандінью, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Стерлінг, Агуеро
Олександр Зінченко не потрапив у заявку на матч. Раніше повідомлялось, що українець може покинути англійський клуб взимку.