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Хачеріді спростував розрив контракту з Динамо Брест

09:15 754 Читать на русском
Хачеріді спростував розрив контракту з Динамо Брест
Євген Хачеріді / фото ФК Динамо Брест

Захисник Динамо Брест Євген Хачеріді відповів на чутки щодо відходу з білоруського клубу.

"Розрив контракту з Динамо Брест? Не знаю, що це взагалі таке. Запитайте у керівництва клубу.

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Я не в курсі щодо цього. Ніхто з клубу не зв'язувався зі мною", – зазначив Хачеріді в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Хачеріді відомий в Україні виступами за Динамо (2008-2018 роки). Останнім клубом захисника був грецький ПАОК. До слова, Динамо Брест стало чемпіоном Білорусі, перервавши 13-річну гегемонію БАТЕ.

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Теги
Українці за кордоном Світ Євген Хачеріді Євген Хачеріді Динамо Брест Динамо Брест
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