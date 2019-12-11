Хачеріді спростував розрив контракту з Динамо Брест

Ліга чемпіонів — 11:21 601
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Шахтар U-19 – Аталанта U-19: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА
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"Якби його відпустили з Динамо раніше, може була б інша доля". Яким у нашій пам’яті назавжди залишиться Андрій Гусін
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Зубков зацікавив цілу низку клубів Серії А, – ЗМІІталія — 10:11 2008
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Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:00 12414
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Інтер – Барселона: справедливість вильоту "нерадзуррі", егоїзм Лаутаро, марнотратство Лукаку та перемога молоді БарсиЛіга чемпіонів — 03:57 7886