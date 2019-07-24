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Хачеріді покинув ПАОК

18:31 300 Читать на русском
Хачеріді покинув ПАОК
Євген Хачеріді / ПАОК

Український захисник Євген Хачеріді більше не є гравцем грецького ПАОКа.

Контракт українського захисника Євгена Хачеріді з грецьким ПАОКом розірвано, про це повідомляє видання Sportime, наводячи інформацію від Федерації футболу Греції. Також українця немає у списку команди на офіційному сайті клубу.

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Нагадаємо, Хачеріді перейшов у ПАОК влітку минулого року, проте не став основним гравцем під час чемпіонського сезону 2018/19, провівши лише 11 поєдинків в усіх турнірах.

Перед цим футболіст протягом 9 років виступав у складі київського Динамо, з яким двічі став чемпіоном України та вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Нещодавно Хачеріді сватали у київський клуб.

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