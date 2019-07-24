Хачериди покинул ПАОК

Украинский защитник Евгений Хачериди больше не является игроком греческого ПАОКа.

Контракт украинского защитника Евгения Хачериди с греческим ПАОКом расторгнут, об этом сообщает издание Sportime, приводя информацию от Федерации футбола Греции. Также украинец отсутствует в списке команды на официальном сайте клуба.

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Напомним, Хачериди перешел в ПАОК летом прошлого года, однако не стал основным игроком во время чемпионского сезона 2018/19, проведя лишь 11 матчей во всех турнирах.

Перед этим футболист в течение 9 лет выступал в составе киевского Динамо, с которым дважды стал чемпионом Украины и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Недавно Хачериди сватали в киевский клуб.

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