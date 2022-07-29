Бывший защитник брестского Динамо Евгений Хачериди получил решение Спортивного арбитражного суда по делу с компенсацией от белорусского клуба.

CAS принял уменьшение суммы компенсации для Хачериди от брестского Динамо, о чем свидетельствует соответствующий документ по итогам заседания.

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Бывший защитник сборной Украины получит 600 тысяч долларов вместо миллиона, который требовал от клуба. Любопытно, что Палата споров ФИФА ранее также присудила выплату в 1 млн долларов.

Напомним, последним клубом Хачериди было Динамо Брест, а в официальных матчах украинец не играл с ноября 2020 года. Недавно 34-летний уроженец Мелитополя, проведший 51 матч за сборную Украины, намекнул на завершение профессиональной карьеры.

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