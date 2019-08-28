Гюндоган зізнався, що сила Ліверпуля вигідна для Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган заявив, що бачить вигоду для своєї команди в конкуренції з боку Ліверпуля.

"Думаю, ми завжди повинні перебувати під тиском, тому що у нас така талановита і така хороша команда, що ми хочемо вигравати кожен матч.

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Той факт, що останнім часом Ліверпуль такий хороший, лише показує, що є ще одна команда високого рівня, яка буде претендентом на титул в цьому сезоні.

Це добре для ліги і, можливо, добре для нас. А для Ліверпуля добре, що є ми. Це буде битва. Це буде непростий сезон, тому ми не можемо розслаблятися і повинні перемагати", – цитує Гюндогана Liverpool Echo.

Нову кампанію Ліверпуль розпочав з трьох перемог поспіль, тоді як Ман Сіті вже втратив очки у поєдинку проти Тоттенхема (2:2).

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