toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЗОРЯ - ЕСПАНЬЙОЛ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ КУБОК УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР

Гюндоган зізнався, що сила Ліверпуля вигідна для Манчестер Сіті

11:21 420 Читать на русском
Гюндоган зізнався, що сила Ліверпуля вигідна для Манчестер Сіті
Ілкай Гюндоган / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган заявив, що бачить вигоду для своєї команди в конкуренції з боку Ліверпуля.

"Думаю, ми завжди повинні перебувати під тиском, тому що у нас така талановита і така хороша команда, що ми хочемо вигравати кожен матч.

Манчестер Сіті може підписати юного таланта, який грає на позиції Зінченка

Той факт, що останнім часом Ліверпуль такий хороший, лише показує, що є ще одна команда високого рівня, яка буде претендентом на титул в цьому сезоні.

Це добре для ліги і, можливо, добре для нас. А для Ліверпуля добре, що є ми. Це буде битва. Це буде непростий сезон, тому ми не можемо розслаблятися і повинні перемагати", – цитує Гюндогана Liverpool Echo.

Нову кампанію Ліверпуль розпочав з трьох перемог поспіль, тоді як Ман Сіті вже втратив очки у поєдинку проти Тоттенхема (2:2).

Грізманн копіює Мессі й Леброна, кучерява дуель за лідерство АПЛ, "безрука" Баварія – 9 найзахопливіших моментів вікенду

blog_ava
Неймар в Барселону: зустріч між клубами завершилася невдачею – директор каталонців розповів про подальші плани
11:47
1114
Теги
Англія Ілкай Ґюндоґан Ілкай Ґюндоґан Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
1
хв
Лілль
20:00
Сент-Етьєн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук