Гюндоган признался, что сила Ливерпуля выгодна для Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган заявил, что видит выгоду для своей команды в конкуренции со стороны Ливерпуля.

"Думаю, мы всегда должны находиться под давлением, потому что у нас такая талантливая и такая хорошая команда, мы хотим выигрывать каждый матч.

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Тот факт, что в последнее время Ливерпуль настолько хорош, только показывает, что есть еще одна команда высокого уровня, которая будет претендентом на титул в этом сезоне.

Это хорошо для лиги и, возможно, хорошо для нас. А для Ливерпуля хорошо, что есть мы. Это будет битва. Это будет непростой сезон, поэтому мы не можем расслабляться и должны побеждать", – цитирует Гюндогана Liverpool Echo.

Новую кампанию Ливерпуль начал с трех побед подряд, тогда как Ман Сити уже потерял очки в поединке против Тоттенхэма (2:2).

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