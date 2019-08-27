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Манчестер Сіті може підписати юного таланта, який грає на позиції Зінченка

27 серпня 23:17 513 Читать на русском
Манчестер Сіті може підписати юного таланта, який грає на позиції Зінченка
Олександр Зінченко / Getty Images

Чемпіони Англії не забувають про підсилення на довгострокову перспективу.

Манчестер Сіті звернув увагу на захисника Аарона Хікі, який виступає за шотландський Хартс, інформує Sun.

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17-річний лівий латераль може приєднатися до "містян" у зимове трансферне вікно. Він розпочав свої виступи в основі Хартса ще в минулому сезоні, коли йому виповнилося лише 16 років. У поточній кампанії Хікі провів 5 матчів, в яких не зміг відзначитися результативними діями.

Нагадаємо, цього літа Манчестер Сіті вже придбав конкурента для Олександра Зінченка – лівого захисника Анхеліньо з нідерландського ПСВ.

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Англія Українці за кордоном Аарон Хікі Аарон Хікі Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хартс Хартс Трансфери Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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