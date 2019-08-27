Манчестер Сіті може підписати юного таланта, який грає на позиції Зінченка

Чемпіони Англії не забувають про підсилення на довгострокову перспективу.

Манчестер Сіті звернув увагу на захисника Аарона Хікі, який виступає за шотландський Хартс, інформує Sun.

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17-річний лівий латераль може приєднатися до "містян" у зимове трансферне вікно. Він розпочав свої виступи в основі Хартса ще в минулому сезоні, коли йому виповнилося лише 16 років. У поточній кампанії Хікі провів 5 матчів, в яких не зміг відзначитися результативними діями.

Нагадаємо, цього літа Манчестер Сіті вже придбав конкурента для Олександра Зінченка – лівого захисника Анхеліньо з нідерландського ПСВ.

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