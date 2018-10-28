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Гвардіола: Я не буду тренувати жоден англійський клуб, крім Манчестер Сіті

25 жовтня 17:32 943 Читать на русском
Гвардіола: Я не буду тренувати жоден англійський клуб, крім Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола запевнив, що не очолить жоден клуб з англійської Прем'єр-ліги у випадку, якщо покине тренерський місток "містян".

"Я прагну залишитись манкуніанцем на все життя. Хочу, щоб вболівальники Сіті назавжди мене запам'ятали, я буду фанатом Манчестера завжди. Можу запевнити, що не буду тренувати жоден клуб, крім Манчестер Сіті в АПЛ. Я відчуваю любов і прихильність наших вболівальників", – передає слова іспанця BBC.

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Гвардіола очолив Манчестер Сіті у 2016 році. За два роки фахівець встиг виграти біля керма команди чемпіонат Англії, Кубок англійської ліги та Суперкубок Англії. Контракт Хосепа з клубом чинний до 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно Манчестер Сіті на чолі з Гвардіолою розгромив Шахтар в Лізі чемпіонів.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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