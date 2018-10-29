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Гвардиола: Я не буду тренировать ни один английский клуб, кроме Манчестер Сити

25 октября 17:32 119 Читати українською
Гвардиола: Я не буду тренировать ни один английский клуб, кроме Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола / фото из соцсетей

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заверил, что не возглавит ни один клуб из английской Премьер-лиги в случае, если покинет тренерский мостик "горожан".

"Я хочу остаться манкунианцем на всю жизнь. Хочу, чтобы болельщики Сити навсегда меня запомнили, я буду фанатом Манчестера всегда. Могу заверить, что не буду тренировать ни один клуб, кроме Манчестер Сити в АПЛ. Я чувствую любовь и преданность наших болельщиков" , – передает слова испанца BBC.

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Гвардиола возглавил Манчестер Сити в 2016 году. За два года специалист успел выиграть у руля команды чемпионат Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии. Контракт Хосепа с клубом действует до 2021 года.

Напомним, недавно Манчестер Сити во главе с Гвардиолой разгромил Шахтер в Лиге чемпионов.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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