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Гвардиола: Зинченко может сыграть на позиции опорного полузащитника

00:25 51 Читати українською
Гвардиола: Зинченко может сыграть на позиции опорного полузащитника
Александр Зинченко / фото из соцсетей

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал о будущем полузащитника Александра Зинченко в команде.

"Отдел скаутов постоянно следит за футболистами, которые выступают на разных позициях. На позиции опорного хавбека у нас немало игроков, поскольку у Фернандиньо еще контракт на год, Гюндоган там может сыграть, Делф. Александр Зинченко, если останется, тоже может играть на этой позиции, у нас достаточно исполнителей на это место", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Зинченко может покинуть Манчестер Сити несмотря на то, что полетел с командой на сборы

Ранее в СМИ появлялась информация, что 21-летний украинец может продолжить карьеру в Фулхэме. Также в услугах Зинченко заинтересован Вулверхэмптон.

Стоит заметить, что в прошлом сезоне украинец сыграл за "горожан" 14 матчей на позиции левого защитника.

Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Александр Зинченко Александр Зинченко
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