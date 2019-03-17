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Гвардіола визнав, що Манчестер Сіті із офсайду забив переможний гол у ворота Суонсі

00:28 315 Читать на русском
Гвардіола визнав, що Манчестер Сіті із офсайду забив переможний гол у ворота Суонсі
Хосеп Гвардіола / фото із соцереж

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував результат матчу 1/4 фіналу Кубка Англії з Суонсі (3:2).

21’ Метт Граймс
29’ Берсант Целіна
 
Бернарду Сілва 69’
Крістофер Нордфельдт 78’
Серхіо Агуеро 89’

"Приємно бути у півфіналі. У Кубку Англії свій шлях почали багато команд. Раді, що ми тепер тут. Матч вийшов неймовірним. Гра була хорошою.

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Я думаю, що ми добре почали, але не реалізували свої моменти. А потім ми пропустили два голи. У перерві ми говорили, що нам потрібно забивати. Голкіпер чудово зіграв! Я навіть не знаю, скільки ударів ми нанесли по воротах. У Кубку Англії може статися все.

Співчуваю Суонсі, там був офсайд. Мені шкода. Не розумію, чому на цьому стадіоні немає VAR. Сподіваюся, VAR буде в наступному році", – сказав Гвардіола в інтерв'ю BBC.

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Нагадаємо, переможний м'яч форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро забив з офсайду. У Кубку Англії використовується система відеоповторів, але обладнання встановлено лише на стадіонах Прем'єр-ліги, а Суонсі виступає в Чемпіоншипі.

Теги
Англія Суонсі Суонсі Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Суонсі - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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