Гвардіола визнав, що Манчестер Сіті із офсайду забив переможний гол у ворота Суонсі

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував результат матчу 1/4 фіналу Кубка Англії з Суонсі (3:2).

"Приємно бути у півфіналі. У Кубку Англії свій шлях почали багато команд. Раді, що ми тепер тут. Матч вийшов неймовірним. Гра була хорошою.

Суонсі – Манчестер Сіті – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Я думаю, що ми добре почали, але не реалізували свої моменти. А потім ми пропустили два голи. У перерві ми говорили, що нам потрібно забивати. Голкіпер чудово зіграв! Я навіть не знаю, скільки ударів ми нанесли по воротах. У Кубку Англії може статися все.

Співчуваю Суонсі, там був офсайд. Мені шкода. Не розумію, чому на цьому стадіоні немає VAR. Сподіваюся, VAR буде в наступному році", – сказав Гвардіола в інтерв'ю BBC.

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Нагадаємо, переможний м'яч форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро забив з офсайду. У Кубку Англії використовується система відеоповторів, але обладнання встановлено лише на стадіонах Прем'єр-ліги, а Суонсі виступає в Чемпіоншипі.