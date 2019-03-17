Гвардиола признал, что Манчестер Сити из офсайда забил победный гол в ворота Суонси

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка Англии с Суонси (3:2).

"Приятно быть в полуфинале. В Кубке Англии свой путь начали много команд. Рады, что мы теперь здесь. Матч получился невероятным. Игра была хорошей.

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Я думаю, что мы хорошо начали, но не реализовали свои моменты. А потом мы пропустили два гола. В перерыве мы говорили, что нам нужно забивать. Голкипер прекрасно сыграл! Я даже не знаю, сколько ударов мы нанесли по воротам. В Кубке Англии может произойти все.

Сочувствую Суонси, там был офсайд. Мне жаль. Не понимаю, почему на этом стадионе нет VAR. Надеюсь, VAR будет в следующем году", – сказал Гвардиола в интервью BBC.

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Напомним, победный мяч форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро забил из офсайда. В Кубке Англии используется система видеоповторов, но оборудование установлено только на стадионах Премьер-лиги, а Суонси выступает в Чемпионшипе.