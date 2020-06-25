Екс-захисник Барселони оголосив про завершення кар'єри

Оборонець лісабонського Спортінга Жеремі Матьє повісив бутси на цвях.

Французький захисник Спортінга Жеремі Матьє оголосив про завершення кар'єри, повідомляє офіційний сайт лісабонського клубу.

Барселона втратила історичного рекордсмена Прімери через дивне правило ФІФА – він забив 230 голів у 108 матчах

Колишній оборонець Барселони останні три сезони захищав кольори португальського клубу і планував продовжити кар'єру ще на один рік, але цьому перешкодила травма коліна – 36-річний француз зазнав пошкодження під час тренування.

Нагадаємо, Матьє починав кар'єру в Сошо, де грав з 2002 по 2005 рік, а потім до 2009 року виступав за Тулузу. Після п'яти сезонів у Валенсії захисник у 2014 році перебрався до Барселони, в якій забив чотири голи у 91 матчі. У футболці збірної Франції провів п'ять поєдинків. На останньому Євро-2016 був включений до складу національної команди, але пропустив турнір через травму.

У поточному сезоні досвідчений ветеран провів за Спортінг 25 поєдинків, в яких відзначився трьома забитими голами і одним ассистом.

"Екстаз, магія та велика особистість": італійські ЗМІ шаленіють від фантастичного гола Маліновського у ворота Лаціо