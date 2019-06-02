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Юніор Реала Родрігу шедеврально забив Барселоні – голасо дня

13:12 300 Читать на русском
Юніор Реала Родрігу шедеврально забив Барселоні – голасо дня
Родрігу Антоніу Родрігес (праворуч) / Getty Images

Нападник мадридського Реала U-19 Родрігу Антоніу Родрігес забив красивий м'яч у ворота ровесників із Барселони в першому поєдинку чвертьфіналу юніорського Копа дель Рей.

Кантерано "вершкових" підхопив м'яч перед штрафним майданчиком, утік від двох опонентів, накрутив ще двох і невідпорно пробив під перекладину.

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Реал U-19, зрештою, здолав однолітків із Барселони з рахунком 2:0. Матч-відповідь відбудеться за тиждень у Вальдебебасі.

Відзначимо, що Родрігу Родрігес перебрався до Мадрида з бразильського Новорізонтіну в травні минулого року. В його активі 6 голів у 8-ми матчах Молодіжної ліги УЄФА в сезоні 2018/19.

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