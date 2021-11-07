Хаві має претензії до лікарів Барселони – боси клубу погодились з тренером
18:43 - Читать на русском
Схоже, новоспечений тренер Барселони Хаві Ернандес розпочне чистку у таборі каталонців.
Медичний штаб Барселони не викликає довіри у Хаві Ернандеса, повідомляє Catalunya Radio. Тренер вважає, що це питання потребує першочергового вирішення.
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Директор "блаугранас" Матеу Алемані підтримав Хаві, адже також незадоволений неправильними діагнозами, поганим відновленням гравців та рецидивами травм. Зараз у лазареті каталонців перебуває 11 футболістів.
Нагадаємо, Барса вже оглосило про призначення Хаві Ернандеса. Легенда підписав контракт до літа 2024-го.
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