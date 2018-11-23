Гвардіола розповів, чого очікувати від Вест Хема під керівництвом Пеллегріні

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола напередодні очної дуелі з керманичем лондонського Вест Хема Мануелем Пеллегріні роздав компліменти своєму візаві.

"Його успіхи на поверхні. Коли переглядаєш матчі команди Мануеля, то не можеш не визнати яскравий стиль Пеллегріні-тренера. Гравцям він допомагає піднятися на новий рівень, виступи його команд вражають.

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Під керівництвом Пеллегріні Реал набрав 96 очок. Йому вдалося привести Манчестер Сіті до перемоги в Прем'єр-лізі та допоміг зайняти клубу те місце, на якому він перебуває досі. Впевнений, що Пеллегріні досягне результатів із Вест Хемом", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.

Раніше головний тренер "молотків" зізнався, що з першого дня роботи в Сіті знав, що команду тренуватиме Гвардіола. Поєдинок Вест Хем – Манчестер Сіті відбудеться у суботу, 24 листопада. Початок – о 17:00 за Києвом.