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Пеллегріні: З першого дня роботи у Манчестер Сіті я знав, що команду тренуватиме Гвардіола

18:50 450 Читать на русском
Пеллегріні: З першого дня роботи у Манчестер Сіті я знав, що команду тренуватиме Гвардіола
Мануель Пеллегріні / Соцмережі

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні розповів про деталі свого відходу з Манчестер Сіті.

Я не засмутився, тому що знав, що це трапиться. Я уклав з Манчестер Сіті трирічний контракт і повністю його відпрацював. Всі ці три роки команда росла. Ми виграли чемпіонат, двічі – Кубок ліги, дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів.

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Я закінчив свою роботу там. З першого ж дня в клубі я знав, що вони хочуть працювати з Гвардіолою", – цитує Мануеля Пеллегріні Sky Sports.

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Нагадаємо, Пеллегріні очолював Манчестер Сіті з 2013 по 2016 рік, одразу після його відходу на посаду головного тренера "містян" прийшов Пеп Гвардіола.

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