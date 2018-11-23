Гвардиола рассказал, чего ожидать от Вест Хэма под руководством Пеллегрини

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола накануне очной дуэли с наставником лондонского Вест Хэма Мануэлем Пеллегрини раздал комплименты своему визави.

"Его успехи налицо. Когда просматриваешь матчи команды Мануэля, то не можешь не признать яркий стиль Пеллегрини-тренера. Игрокам он помогает подняться на новый уровень, выступления его команды впечатляют.

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Под руководством Пеллегрини Реал набрал 96 очков. Ему удалось привести Манчестер Сити к победе в Премьер-лиге и помог занять клубу то место, на котором он находится до сих пор. Уверен, что Пеллегрини достигнет результатов с Вест Хэмом", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

Ранее главный тренер "молотков" признался, что с первого дня работы в Сити знал, что команду будет тренировать Гвардиола. Поединок Вест Хэм – Манчестер Сити состоится в субботу, 24 ноября. Начало – в 17:00 по Киеву.