Ветеран мадридского Реала Лука Модрич имеет шансы вернуться на Туманный Альбион, но не в Тоттенхэм, за который выступал ранее.

Манчестер Сити изучает возможность приглашения 36-летнего хорвата уже этим летом, утверждает El Nacional.

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Хосеп Гвардиола якобы давно хочет видеть Луку в своем проекте, поскольку находится в поисках "настоящего" полузащитника. К действиям "горожан" побуждает контракт Модрича с Реалом, который завершит действие в июне 2022-го. Соответственно, Сити сможет подписать ветерана "сливочных" совершенно бесплатно.

Напомним, Лука Модрич защищает цвета мадридцев уже девять лет. В текущем сезоне хорват провел 1 матч за Реал и успел ассистировать.

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