Гвардіола пояснив, чому перемога над Евертоном стала особливою для Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями після матчу 21-го туру АПЛ проти Евертона (2:1).

"Ми грали чудово, тому я дуже радий за хлопців. Цей період сезону дуже важкий, але ми відмінно виступили і, як і раніше, дихаємо Лестеру в спину.

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Коли ви перебуваєте далеко від першої позиції, іноді можна здатися, але ми ніколи не здаємося. Ми повинні продовжувати вірити і рухатися далі. До того ж, у нас є Кубок Англії і Кубок англійської ліги. Інші команди з групи лідерів втратили очки, тому ця перемога стає ще більш особливою для Манчестер Сіті", – цитує Гвардіолу BT Sport.

Нагадаємо, у турнірній таблиці АПЛ Манчестер Сіті посідає третє місце. На одне очко команда Гвардіоли відстає від Лестера і на 11 – від Ліверпуля, який у нинішньому розіграші чемпіонату Англії ще не програвав.

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